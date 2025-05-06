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Квартиры с садом в Samana, Доминиканская Республика

Las Terrenas
17
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в El Portillo, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
El Portillo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Harmony portillo расположен в жемчужине провинции Самана, терренас. Там, где встречаются наи…
$245,000
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Квартира 2 спальни в Las Terrenas, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 137 м²
Эль-Портильо, Лас-Терренас, первый проект пляжной квартиры, на втором этапе.Цены начинаются …
$343,000
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Типы недвижимости в Samana

однокомнатные
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Параметры недвижимости в Samana, Доминиканская Республика

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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