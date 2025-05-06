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Виллы с бассейном в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

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9 объектов найдено
Вилла 16 комнат в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 16 комнат
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 16
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 15
Площадь 5 000 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потряса…
$10,90 млн
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Вилла 10 комнат в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 10 комнат
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
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$925,000
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Вилла 3 комнаты в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла 3 комнаты
Sosua, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
2 спальни, 2 ванные комнаты, подсобное помещение, кухня, большая гостиная с невероятным видо…
$539,000
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Вилла в Sosua, Доминиканская Республика
Вилла
Sosua, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Настраиваемые виллы Обзор:Откройте для себя множество тропических вилл, предназначенных для …
$199,700
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Вилла 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлены роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный ви…
$950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Невероятная вилла на довольно большом участке с видом на океан, закрытый поселок в Сосуа, в …
$599,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 6 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 052 м²
Этаж 1/2
Насладитесь роскошной жизнью в Сосуа, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Эта потрясающа…
$5,50 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 1/1
Предлагаются к продаже роскошные виллы на берегу океана с изысканным декором. Великолепный в…
$700,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Спальни 3, ванные комнаты 2, вся мебель включает современный фитнес-центр, теннисный центр, …
$395,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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