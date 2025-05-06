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Виллы с гаражом в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
$280,000
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Villa 144.65 m2 of construction Price $235,000 Plot 350 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths Laund…
$235,000
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Вилла 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Villa 159.22 m2 of construction Price 245,000,000 USD Plot 352 m2 2 bedrooms 2 1/2 baths…
$245,000
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Вилла 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Вилла 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Количество этажей 2
$290,000
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Параметры недвижимости в Пуэрто-Плате, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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