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Квартиры с бассейном в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
35
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37 объектов найдено
Квартира 1 комната в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$121,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
3-й этаж, 3 спальни, 3,5 ванные комнаты, площадь постройки 200 м2, вид на океан с балкона, в…
$515,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 спальни в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Представляем новый проект Luxury Beachfront в оживленном прибрежном сообществе Encuentro, ра…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 2/4
новые 3 спальни, 2 ванные комнаты, 139 м2 + парковка, 4 кондиционера, плита, остров, кухня, …
$250,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 2/4
Laguna City будет состоять из 9 зданий кондоминиумов, разделенных на 3 четырехэтажные группы…
$109,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Е Проект состоит из 18 квартир с 1 и 2 спальнями, каждая со своей ванной комнатой, распредел…
$147,000
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Квартира 4 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$995,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$348,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$225,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
Отличное расположение в премиум-районе Сосуа, не более 3 минут ходьбы по пляжу Плайя-Чикита.…
$173,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Квартира 2 комнаты в Сальседо, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сальседо, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 спальни в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 3 спальни
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Угрозы: Плавательный бассейнрестораныМагазиныгимнСреди других и эксклюзивных зон отдыха для …
$295,500
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Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
1 большая спальня, 1 большая гостиная с кухней, 1 большой балкон с видом на бассейн, 1 больш…
$145,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$405,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 334 м²
Этаж 3/3
Этот пентхаус с 4 спальнями располагает балконом на первом этаже и солнечной крышей на второ…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$250,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
$199,900
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Квартира 2 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$234,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$121,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
В самом центре туристической зоны Сосуа, где находятся все рестораны, бары и пляжи, совершен…
$392,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$351,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$360,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Этаж 3/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кабарете, Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика. Этот потряс…
$1,40 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Этаж 2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$270,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Апартаменты на пляже, бассейн и вид на горы.1 и 2-комнатные блоки, студии и вариант объедине…
$193,662
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Квартира 5 комнат в Сосуа, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Сосуа, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 539 м²
Этаж 4/4
Роскошный курорт-кондоминиум класса люкс на северном побережье Доминиканской Республики. Оте…
Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 спальня в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Откройте для себя уникальную возможность инвестировать и жить в одном из самых перспективных…
$70,800
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Квартира 1 спальня в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 1 спальня
Cabarete, Доминиканская Республика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Оазис свободы и приключений в самом сердце тропической природы Кабарете.Это не просто жилой …
$212,600
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Типы недвижимости в Пуэрто-Плата

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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