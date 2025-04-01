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Квартиры с видом на горы в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

Сальседо
35
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$348,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
$280,000
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Квартира 1 комната в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$230,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Квартира 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
$140,000
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Типы недвижимости в Пуэрто-Плата

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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