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Пентхаусы с видом на горы в Доминиканской Республике

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 3 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 45/5
$380,000
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Пентхаус 2 комнаты в Cabarete, Доминиканская Республика
Пентхаус 2 комнаты
Cabarete, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Этаж 45/5
$280,000
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Параметры недвижимости в Доминиканской Республике

с видом на море
с бассейном
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