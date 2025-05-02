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Квартиры около гольф-клуба в La Romana, Доминиканская Республика

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Квартира 2 спальни
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Это роскошный жилой комплекс с комфортными предпродажными ценами и исключительными удобствам…
$100,400
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Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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