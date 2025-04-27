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Квартиры с видом на море в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
93
Игуэй
139
Баваро
20
San Rafael del Yuma
16
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25 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 3/4
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$989,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 5 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 028 м²
Этаж 15/15
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$3,84 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Этаж 5/2
Великолепный пентхаус в самом символическом кондоминиуме в Пунта-Кане, Cana Rock, в Hard Roc…
$570,199
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/6
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$550,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Этаж 2/3
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$895,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 254 м²
Этаж 5/5
Великолепный пентхаус в самом символическом кондоминиуме в Пунта-Кане, Cana Rock, в Hard Roc…
$500,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 4/4
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$750,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж 3/3
Уникальная возможность найти себе место на пляже, где можно провести время со своими близким…
$560,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Этаж 5/6
Ощутите воплощение роскошной жизни в Байяибе, Доминиканская Республика. Этот потрясающий кон…
$448,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Баваро, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Баваро, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$989,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$285,000
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 5 комнат в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 5 комнат
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$415,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
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$300,300
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 4 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 4 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Этаж 4/4
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$1,60 млн
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
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$950,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
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$278,600
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/2
Самый знаменитый кондоминиум в Пунта-Кане - Cana Rock, расположенный в Hard Rock Community, …
$252,599
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 2 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 2 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Кап-Кане, Доминиканская Республика. Эта потря…
$425,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 6 комнат в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 6 комнат
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
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$850,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 1 комната
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кап-Кане, живописном городке в Доминиканской Республике. Эта …
$325,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
San Rafael del Yuma, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/4
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$150,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Этаж 1/3
Насладитесь роскошной жизнью в Кап-Кане, живописном городке в Доминиканской Республике. Эта …
$1,30 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Dominicus, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Dominicus, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/4
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$670,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 3 комнаты в Игуэй, Доминиканская Республика
Квартира 3 комнаты
Игуэй, Доминиканская Республика
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
Этаж 2/3
Насладитесь непревзойденной роскошной жизнью в Кап-Кане, Доминиканская Республика. Эта потря…
$1,10 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Ла-Альтаграсии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Ла-Альтаграсии, Доминиканская Республика

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
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