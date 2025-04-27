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Виллы с гаражом в Игуэе, Доминиканская Республика

Пунта-Кана
36
Friusa
3
Баваро
4
Верон
4
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1 объект найдено
Вилла в Игуэй, Доминиканская Республика
Вилла
Игуэй, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Наслаждайтесь жизнью в исключительной и привилегированной среде, где природа выступает в кач…
$1,50 млн
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Параметры недвижимости в Игуэе, Доминиканская Республика

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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