О застройщике

Компания Thalassa Group строит жилой комплекс премиум-класса на красивом склоне Зеленого мыса - одной из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических зон Батуми, недалеко от ботанического сада, в 800 метрах от моря. Из апартаментов открывается панорамный вид на море, ботанический сад и горы.

В комплексе будет паркинг, открытый бассейн, тренажерный зал, кафе, ресепшн, охраняемый двор, детская площадка, видеоконтроль.

Уникальное расположение комплекса создаст ощущение уединения и спокойствия. В то же время вы всегда будете рядом с пульсирующим сердцем Батуми - его историческими улицами, ресторанами и культурными достопримечательностями.