  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. Thalassa Group LLC

Thalassa Group LLC

Грузия, Батуми
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
На платформе
На платформе
10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.thalassagroup.ge
Мы в соцсетях
О застройщике

Компания Thalassa Group строит жилой комплекс премиум-класса на красивом склоне Зеленого мыса - одной из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических зон Батуми, недалеко от ботанического сада, в 800 метрах от моря. Из апартаментов открывается панорамный вид на море, ботанический сад и горы.

В комплексе будет паркинг, открытый бассейн, тренажерный зал, кафе, ресепшн, охраняемый двор, детская площадка, видеоконтроль. 

Уникальное расположение комплекса создаст ощущение уединения и спокойствия. В то же время вы всегда будете рядом с пульсирующим сердцем Батуми - его историческими улицами, ресторанами и культурными достопримечательностями. 

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 17:00
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 15:00
Воскресенье
Выходной
Мои партнеры
1 агент 4 агентства
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой комплекс Thalassa
Жилой комплекс Thalassa
Батуми, Грузия
от
$34,600
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Жилой комплекс премиум-класса Thalassa расположен в одном из выдающихся экологически чистых и комфортных туристических районов Батуми, рядом с ботаническим садом, в 800 метрах от моря. Квартиры представлены с панорамным видом на море. , ботанический сад и горы.
Застройщик
Thalassa Group LLC
Оставить заявку
Наши агенты в Грузии
Thalassa Group
Thalassa Group
Другие застройщики
Zulu VIP
Грузия, Батуми
Жилая недвижимость 1
Офисы нашего агентства ZULU VIP расположены в городе Батуми, Грузия. Наша компания продает специальные проекты на первой линии моря. Индустрия недвижимости продолжает расти в этом регионе. Правительство поддерживает эту индустрию, обеспечивает быстрый ответ на регистрацию собственности в…
Оставить заявку
European Village
Грузия, Батуми
Год основания компании 2018
Новостройки 1 Жилая недвижимость 2
European Village - единственная в западной Грузии компания, которая специализируется на строительстве элитных вилл по европейским технологиям для комфортной жизни и инвестиций. Мы создаем только продукты с быстрой капитализацией и высокой инвестиционной привлекательностью. Мы придумываем …
Оставить заявку
Premium Premium
BLOX
Грузия, Тбилиси
Новостройки 1 Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1
BLOX работает на рынке девелопмента недвижимости в Грузии с 2016 года и каждый день создает новые комфортные условия жизни. Нашим приоритетом является обеспечение наших клиентов безопасными, отвечающими европейским стандартам, высококачественными жилыми помещениями, построенными в зеленых и …
Оставить заявку
Dreamland Oasis Chakvi
Грузия, Озургети
Новостройки 1 Жилая недвижимость 13
Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей  собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не в…
Оставить заявку
Roof Development
Грузия, Тбилиси
Новостройки 2 Жилая недвижимость 17
Roof Development - девелоперская компания, основанная в 2017 году. У компании три завершенных и два текущих проекта. Компания Roof Development укомплектована высококвалифицированными сотрудниками, что обеспечивает создание современных жилых комплексов. Ценности Основная ценность ком…
Оставить заявку
Realting.com
Перейти