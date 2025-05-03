Platinum Isani - это современная компания, создающая жилую недвижимость премиум-класса, Мы сочетаем уникальную архитектуру с передовыми строительными технологиями, чтобы ваш дом стал местом для отдыха и удобной средой для работы.
Почему Platinum Isani?
• Экологичность и энергоэффективность: мы заботимся о вашем здоровье и окружающей среде.
• Абсолютная безопасность: круглосуточное видеонаблюдение и охрана.
• Удобная парковка: подземный паркинг.
• Все необходимое рядом: магазины, кафе и важные объекты инфраструктуры.