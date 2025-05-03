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LLC Platinum Isani

Грузия, Тбилиси
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2009
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
platinum.ge
О застройщике

Platinum Isani - это современная компания, создающая жилую недвижимость премиум-класса, Мы сочетаем уникальную архитектуру с передовыми строительными технологиями, чтобы ваш дом стал местом для отдыха и удобной средой для работы.

Услуги

Почему Platinum Isani?

•  Экологичность и энергоэффективность: мы заботимся о вашем здоровье и окружающей среде.

•  Абсолютная безопасность: круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

•  Удобная парковка: подземный паркинг.

•  Все необходимое рядом: магазины, кафе и важные объекты инфраструктуры.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 16:26
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Понедельник
10:00 - 18:00
Вторник
10:00 - 18:00
Среда
10:00 - 18:00
Четверг
10:00 - 18:00
Пятница
10:00 - 18:00
Суббота
10:00 - 15:00
Воскресенье
Выходной
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Русский
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