Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр

Резиденция располагает парковкой, садом на крыше и зоной барбекю.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре престижного туристического района Лимассола, всего в 700 метрах от знаменитого пляжа Дасуди, в пешей доступности от всей необходимой инфраструктуры, включая рестораны, кафе, магазины, банки, супермаркеты.
Инвестирование в недвижимость у моря в Лимассоле имеет множество преимуществ. Эти квартиры представляют собой уникальное воплощение современной средиземноморской архитектуры, создавая комфорт высочайшего уровня.
Благодаря широким застекленным фасадам в квартиры проникает естественный свет, открывая захватывающие панорамные виды. Продуманный дизайн максимально увеличивает ощущение пространства, создавая гостеприимную и эстетически приятную среду, которая одновременно практична и функциональна. Проект с открытой планировкой обеспечивают идеальное решение для кастомизации дизайна.
Наряду с впечатляющим дизайном интерьера, квартиры имеют большие балконы, которые являются идеальным местом для того, чтобы греться на теплом средиземноморском солнце и наслаждаться морским бризом.
Покупка недвижимости на берегу моря в Лимассоле обеспечивают легкий доступ к прекрасным пляжам, захватывающим видам и спокойному образу жизни. Апартаменты расположены недалеко от многочисленых сервисов, включая магазины, рестораны и развлекательные центры.
Помимо того, что это отличная инвестиционная возможность, владение недвижимостью на берегу моря в Лимассоле может стать прибыльным источником дохода от аренды. Этот район пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, что обуславливает стабильно высокий спрос на недвижимость такого типа.
Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Предлагается двухэтажная вилла с бассейном, парковочным местом и крытой террасой 14 м2.
Окончание строительства - 2025 год.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, столовая, кухня, помещение для хранения.
Второй этаж: три спальни, одна из которых имеет собственную ванную комнату, две имеют общую ванную комнату.
Расположение и объекты поблизости
Море - 1 км
Порт - 3 км
Гольф-клуб - 12 км
Аэропорт Пафоса - 15 км