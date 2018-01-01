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Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр

Паралимни, Кипр
от
€735,000
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, верандами, садами на крыше и парковочными местами.

Расположение и объекты поблизости
  • Гавань Паралимни - 1,5 км
  • Пляж Каламис - 1,5 км
  • Супермаркет - 780 метров
  • Пляж Пернера - 1,6 км
Местонахождение новостройки
Паралимни, Кипр

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Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€735,000
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