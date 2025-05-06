Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Египет
  3. Жилая
  4. Кондо

Кондо в Египте

Хургада
15
Красное Море
38
Al Hadaba
19
Кондо Удалить
Очистить
38 объектов найдено
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Полностью укомплектованная квартира с 1 спальней в новом компаунде с приватным пляжем Сканди…
$75,279
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней и видом на море в одном из лучших комплексов Хургады. Уютная кварти…
$65,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/5
Новый современный жилой комплекс Аква Инфинити! Рассрочка на готовые квартиры, в настоящий м…
$26,556
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/3
Panorama Magawish Resort🔥Предпродажные ЦЕНЫ только несколько дней‼️Новый проект с бассейном …
$25,535
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/6
Стильные апартаменты с 1 спальней в компаунде Флоренция Хамсин. Абсолютно новая квартира …
$68,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/5
Абсолютно новая просторная квартира с 1 спальней в Casablanca Beach. Просторная квартира …
$74,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 5/5
Квартира с 2 спальнями и панорамным видом на море в жилом комплексе с собственным пляжем …
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Ahia, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Ahia, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 3/5
Просторная квартира с 2 спальнями и видом на море в компаунде с приватным пляжем. Простор…
$125,077
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 5/5
Новая квартира с 2 спальнями в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с дву…
$72,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 4 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 4 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 5/5
Стильная и просторная квартира с 3 спальнями в районе Эль Каусер. Квартира расположена на…
$109,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Новая квартира с двумя спальнями в компаунде “El Nessim Heights” недалеко от центральной ули…
$68,516
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/5
Квартира с 2 спальнями в комплексе с приватным пляжем Пальма Резорт. Квартира с 2 спальня…
$132,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Grand Gate Residence-новый проект на Туристическом Променаде! Начало продаж, лучшие цены и у…
$29,270
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
Storia Del Mare-новый жилой комплекс с собственным пляжем в центральной части Хургады! Скидк…
$64,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2/3
Жилая резиденция премиум класса с собственным пляжем Veranda в районе Сахль Хашиш. Студии и …
$89,375
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Panorama Hills Resort 🔥Начало строительства нового компаунда в самой центральной части Хурга…
$30,890
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо 2 комнаты в Красное Море, Египет
Кондо 2 комнаты
Красное Море, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/3
Апартаменты с 1 спальней в Мангруви Резиденс, Эль Гуна. Светлая квартира с 1 спальней рас…
$250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 2/5
Квартира с 2 спальнями и 2 балконами в жилом комплексе на севере Хургады Квартира с 2 спа…
$36,918
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
Квартира с 1 спальней и видом на бассейн в компаунде Тиба Резорт. Меблированная квартира …
$33,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 4/5
Апартаменты с 2 спальнями и видом на море в отеле Samra Bay. Роскошные апартаменты с двум…
$172,359
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью меблированная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейнами…
$154,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 3/5
Светлые апартаменты с 2 спальнями/3 балконами в компаунде с собственным пляжем Princess Reso…
$200,899
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 1 комната в Al Hadaba, Египет
Кондо 1 комната
Al Hadaba, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/5
Представляем вашему вниманию новый проект PREMIER Beachfront Apartments ,от надежного застро…
$55,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/5
Апартаменты на продажу в Tiba Golden, Хургада – 2 спальни, вид на бассейн. Предлагаем на …
$83,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо 1 комната в Красное Море, Египет
Кондо 1 комната
Красное Море, Египет
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/2
Уникальный бутик-комплекс в самом центре Сахль Хашиш. Mirador Sahl Hasheesh — это уникаль…
$93,464
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 3/5
Стильная меблированная квартира с 2 спальнями в компаунде с бассейном. Продается стильная…
$58,440
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 2 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
Апартаменты с 1 спальней в фешенебельном комплексе на первой линии Скандик Резорт. Уютная…
$90,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Хургада, Египет
Кондо 3 комнаты
Хургада, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 5/5
Полностью укомплектованная квартира в жилом комплексе El Andalous с частным пляжем и бассейн…
$130,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 2 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 2 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Новая квартира с 1 спальней в компаунде с пляжем Casablanca Beach. Уютная квартира с одно…
$40,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский
Кондо 3 комнаты в Al Hadaba, Египет
Кондо 3 комнаты
Al Hadaba, Египет
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/5
Открыты продажи в новом жилом комплексе с 3 бассейнами в 5 минутах ходьбы от пляжа. Невероя…
$41,870
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
KIKO for Investment and Real Estate
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Египте

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти