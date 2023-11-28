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Земельные участки в Трогир, Хорватия

3 объекта найдено
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Продается прекрасный строительный участк, площадью 1300 м2, расположенный в тихой бухте в ок…
€400,000
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Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Земельные участки в Трогир, Хорватия
Земельные участки
Трогир, Хорватия
Продается участок под застройку 3629 м2, расположенный в красивом месте недалеко от Трогира,…
€730,000
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Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Земельные участки с видом на море в Трогир, Хорватия
Земельные участки с видом на море
Трогир, Хорватия
Продается привлекательный участок под застройку 2362 м2, расположенный недалеко от Трогира, …
€400,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Immobilium et mobilium d.o.o.
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Italiano, Hrvatski, Dutch
+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com
Realting.com
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