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Жильё в Света Неделя, Хорватия

дома
3
3 объекта найдено
Дом 5 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 5 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 237 м²
Цере Самоборско Хороший семейный дом общей площадью 236,63 м2, на участке 2333 м2. Дом пост…
€270,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 5 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Святое воскресенье, Частный дом жилой площадью 110 м2 на двух этажах, на участке земли 4093…
€450,000
в месяц
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Дом 8 комнат в Света Неделя, Хорватия
Дом 8 комнат
Света Неделя, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Самбор, Домасловец Частный роскошно оформленный дом 300 м2 в три этажа, на участке 542 м2, …
€479,000
в месяц
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