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Земельные участки в Самобор, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 5 765 м²
www.biliskov.com  ID: 13742 Самобор, Банат Земля сельскохозяйственного назначения 5755 м2,…
€79,800
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Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 136 056 м²
www.biliskov.com  ID: 13490 Самобор Земельный участок площадью 136 056 м2 разделен на две …
€1,25 млн
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Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 33 704 м²
www.biliskov.com  ID: 13491 Самобор Площадь земельного участка составляет 33 704 м2, из ни…
€250,000
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Земельные участки в Самобор, Хорватия
Земельные участки
Самобор, Хорватия
Площадь 10 150 м²
Самобор, въезд в город Земельный участок под застройку 10 150 м2 размером 70 м (ш) х 145 м …
€2,00 млн
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