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Производственные здания в Самобор, Хорватия

коммерческая недвижимость
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Производство В архив
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1 объект найдено
Производство 20 комнат в Самобор, Хорватия
Производство 20 комнат
Самобор, Хорватия
Комнаты 20
Площадь 8 200 м²
Самобор Производственно-складские помещения общей площадью 8 200 м2 построены в 3-х корпуса…
€5,70 млн
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