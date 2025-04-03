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Дома в Петриня, Хорватия

1 объект найдено
Дом 10 комнат в Петриня, Хорватия
Дом 10 комнат
Петриня, Хорватия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
www.biliskov.com  ID: 14643 Петринья, улица Степана Радића Семейное поместье, состоящее из…
$321,982
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