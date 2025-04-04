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Дома с террасой в Opcina Zakanje, Хорватия

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Jurovski Brod, Хорватия
Дом 6 комнат
Jurovski Brod, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
I27085 Donji Bukovac Žakanjski
$295,987
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Параметры недвижимости в Opcina Zakanje, Хорватия

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