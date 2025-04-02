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Дома с террасой в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ловреч, Хорватия
Дом 4 комнаты
Ловреч, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 229 м²
Количество этажей 2
ISTRIA, VRSAR – Modern villa with swimming pool in a quiet place At the end of a peaceful Is…
$863,580
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Параметры недвижимости в Opcina Sveti Lovrec, Хорватия

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