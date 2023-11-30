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Земельные участки в Opcina Podstrana, Хорватия

4 объекта найдено
Земельные участки в мужска 12, Хорватия
Земельные участки
мужска 12, Хорватия
Площадь 1 623 м²
Подстрана, Грлевац, мы являемся эксклюзивным посредником в продаже земли под застройку 1623 …
€1,000,000
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Земельные участки в мужска 12, Хорватия
Земельные участки
мужска 12, Хорватия
Площадь 873 м²
ПодстранаЗемля под застройку (зона М1, в основном жилая)Площадь земли 873 м2Возможность поку…
€160,000
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Земельные участки в мужска 12, Хорватия
Земельные участки
мужска 12, Хорватия
Площадь 412 м²
Podstrana DonjaBauland (M1-Zone, hauptsächlich Wohngebiet)Grundstücksfläche 412 m2Möglichkei…
€75,000
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Земельные участки в мужска 12, Хорватия
Земельные участки
мужска 12, Хорватия
Площадь 461 м²
Подстрана Доня Земля под застройку (зона M1, в основном жилая) Площадь участка 461 м2 Зем…
€85,000
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