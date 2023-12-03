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Виллы в Opcina Oprtalj, Хорватия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Oprtalj, Хорватия
Вилла 3 спальни
Oprtalj, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Живописный город Опраль впервые упоминается в 1115 году на холме высотой 378 метров. Венеция…
€1,05 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Opcina Oprtalj, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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