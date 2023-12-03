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Земельные участки в Opcina Netretic, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Novigrad na Dobri, Хорватия
Земельные участки
Novigrad na Dobri, Хорватия
Площадь 11 500 м²
I26799 Vinski Vrh Donja Stativa
€120,000
в месяц
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