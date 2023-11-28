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Коммерческая недвижимость в Opcina Nerezisca, Хорватия

1 объект найдено
Коммерческая 4 спальни с Spalni в Dracevica, Хорватия
Коммерческая 4 спальни с Spalni
Dracevica, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Расположение: Брач Пляж: 100м Новая вилла, 2021. Интерьер: 204м2 Спальни: 4 Ванные комнаты: …
€1,50 млн
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