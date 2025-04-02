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Квартиры в Opcina Nerezisca, Хорватия

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Nerezisca, Хорватия
Квартира 1 комната
Nerezisca, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Brač, Murvica apartment 18.6 m2 On the south side of the idyllic island of Brač, there is a…
$160,967
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Квартира 1 комната в Nerezisca, Хорватия
Квартира 1 комната
Nerezisca, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Brač, Murvica apartment for sale 38 m2 On the south side of the idyllic island of Brač, the…
$265,790
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Квартира 1 комната в Nerezisca, Хорватия
Квартира 1 комната
Nerezisca, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Brač, Murvica apartment 19.4 m2 On the south side of the idyllic island of Brač, there is a…
$104,931
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Квартира 1 комната в Nerezisca, Хорватия
Квартира 1 комната
Nerezisca, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Brač, Murvica apartment for sale 19.1 m2 On the south side of the idyllic island of Brač, t…
$165,294
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Параметры недвижимости в Opcina Nerezisca, Хорватия

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