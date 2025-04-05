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Дома с террасой в Opcina Lasinja, Хорватия

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Lasinja, Хорватия
Дом 2 комнаты
Lasinja, Хорватия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
I27658 Карловачка Цеста
$185,998
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Параметры недвижимости в Opcina Lasinja, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов