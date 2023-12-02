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Жильё в община Ланище, Хорватия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Jelovice, Хорватия
Вилла 3 спальни
Jelovice, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
€850,000
в месяц
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Параметры недвижимости в община Ланище, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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