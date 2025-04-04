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Жильё в Opcina Generalski Stol, Хорватия

1 объект найдено
Дом в Lipa, Хорватия
Дом
Lipa, Хорватия
Площадь 93 м²
I28479 Mračin
$50,928
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Параметры недвижимости в Opcina Generalski Stol, Хорватия

Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов