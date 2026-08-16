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Жилье в Opcina Dicmo, Хорватия

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1 объект найдено
Дом 8 комнат в Prisoje, Хорватия
Дом 8 комнат
Prisoje, Хорватия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Dicmo, отдельно стоящий семейный дом площадью 296 м2 на участке 559 м2. Функционально дом р…
$328,739
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Параметры недвижимости в Opcina Dicmo, Хорватия

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