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Жильё в Opcina Dicmo, Хорватия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Dicmo, Хорватия
Дом 8 комнат
Dicmo, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Dicmo, a detached family house with an area of 296m2 on a plot of 559m2. Functionally, the …
€310,000
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Параметры недвижимости в Opcina Dicmo, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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