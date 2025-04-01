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Дома с террасой в Opcina Baska Voda, Хорватия

1 объект найдено
Дом 12 комнат в Башка Вода, Хорватия
Дом 12 комнат
Башка Вода, Хорватия
Число комнат 12
Площадь 563 м²
Количество этажей 2
Business-apartment house with sea view, Baška Voda (Makarska Riviera) In an attractive locat…
$1,88 млн
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Параметры недвижимости в Opcina Baska Voda, Хорватия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов