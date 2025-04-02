Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Новаля
  4. Земельные участки

Земельные участки в Новаля, Хорватия

1 объект найдено
Участок земли в Stara Novalja, Хорватия
Участок земли
Stara Novalja, Хорватия
Площадь 12 440 м²
INVESTMENT, Land by the sea, access road, Novalja, 12,440 m2 Not far from Novalja and the sa…
$964,109
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти