Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Земельные участки
  4. Нин

Земельные участки в Нин, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки в Нин, Хорватия
Земельные участки
Нин, Хорватия
В Задарской жупании Хорватии всего в 60м от моря продаётся участок земли под застройку апарт…
€430,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения
English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти