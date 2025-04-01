Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Mjesni odbor Malinska - Bogovici
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия

Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Вилла
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 456 м²
Прекрасная вилла с бассейном и видом на море в районе Малинска на полуострове Крк! Общая пло…
$1,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Вилла
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Двухквартирная вилла с бассейном, садом, парковкой и видом на море в Малинске! Представляем…
$594,972
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Вилла в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Вилла
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Отдельная вилла с бассейном и гаражом, в 700 метрах от моря в Малинске! Эта роскошная недвиж…
$962,772
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти