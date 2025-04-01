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Коммерческая недвижимость в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия

1 объект найдено
Отель 315 м² в Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Отель 315 м²
Mjesni odbor Malinska - Bogovici, Хорватия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Апарт-дом с 5 апартаментами в Малинске, всего в 500 м от моря! Общая площадь 315 кв.м. Земел…
$578,745
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ADRIONIKA CONSULTING
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