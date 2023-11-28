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Земельные участки в Krk, Хорватия

1 объект найдено
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced в Krk, Хорватия
Земельные участки с подведенным электричеством, с Fenced
Krk, Хорватия
Площадь 9 657 м²
Земля под застройку для туристических целей T2 в городе Крк, Политин, 9 657 м2 Земля, распол…
€1,35 млн
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