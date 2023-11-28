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Особняки в Grad Split, Хорватия

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1 объект найдено
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Grad Split, Хорватия
Особняк 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Grad Split, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ В ЭЛИТНОМ РАЙОНЕ СПЛИТА Продается прекрасная вилла, расположенная в одн…
€3,10 млн
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Immobilium et mobilium d.o.o.
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+385913233653 +385913233654 infoimmo.split@gmail.com

Параметры недвижимости в Grad Split, Хорватия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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