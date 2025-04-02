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Дома с террасой в Пазин, Хорватия

виллы
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1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Lindar, Хорватия
Дом 3 комнаты
Lindar, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
I27630 Lindar
$719,650
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Параметры недвижимости в Пазин, Хорватия

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