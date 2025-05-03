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Дома с видом на море в Новиграде, Хорватия

виллы
19
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Новиград, Хорватия
Вилла 6 комнат
Новиград, Хорватия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА ВОЗЛЕ МОРЯ, НОВИГРАД ХОРВАТИЯ.   Подключён ко всем необходимым …
$2,69 млн
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