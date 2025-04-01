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Дома с террасой в Бузет, Хорватия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Sveti Donat, Хорватия
Дом 4 комнаты
Sveti Donat, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Villa in a unique position with an unprecedented view, Vrh (Istria) At 396 m2 above sea leve…
$1,95 млн
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Параметры недвижимости в Бузет, Хорватия

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