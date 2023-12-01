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Дома в Доня-Стубица, Хорватия

1 объект найдено
Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством в Pustodol, Хорватия
Дом 7 комнат с балконом, с террасой, с подведенным электричеством
Pustodol, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
I25242 пустодол
€690,000
в месяц
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