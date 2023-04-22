Коммерческая 10 спален Ras, ОАЭ 10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 858 м²

€ 1,650,000

всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…