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Коммерческая недвижимость в Рас-эль-Хайма, ОАЭ

Ras
3
3 объекта найдено
Коммерческая в Ras, ОАЭ
Коммерческая
Ras, ОАЭ
€ 3,030,000
Наш клиент предглагет динамичную инвестициону строиность располеннум в сальном. Объект комме…
Коммерческая 1 комната в Ras, ОАЭ
Коммерческая 1 комната
Ras, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 90,000
Julphar Towers — многофункциональный жилой комплекс, выгодно расположенный на берегу г…
Коммерческая 10 спален в Ras, ОАЭ
Коммерческая 10 спален
Ras, ОАЭ
10 Количество комнат 10 ванных комнат 1 858 м²
€ 1,650,000
всего 10 вилл Каждая вилла представляет собой зал с 3 спальнями. 4 туалет Кухня Каждая в…
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