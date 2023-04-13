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Купить коммерческую недвижимость в Дубае, ОАЭ

Дубай
11
11 объектов найдено
Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
100 м² 10/10 Этаж
€ 299,272
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Дубай, ОАЭ
Ресторан, кафе
Дубай, ОАЭ
2 738 м² 24/24 Этаж
€ 1,062,082
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Производствов Дубай, ОАЭ
Производство
Дубай, ОАЭ
3 866 м² 2/2 Этаж
€ 2,560,208
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
87 м² 11 Этаж
€ 207,765
Являясь специалистом по территории в Jumeirah Lake Tower, мы с гордостью предлагаем Вам это…
Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
346 м² 23 Этаж
€ 4,170,600
Являясь специалистом по району в центре Бурдж-Халифа, мы рады предложить в…
Отель 2 спальнив Дубай, ОАЭ
Отель 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 117 м² 7 Этаж
€ 891,008
Являясь региональным специалистом в Business Bay, Key One Realty Group с го…
Отель 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Отель 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 80 м² 5 Этаж
€ 329,615
Являясь специалистом по району в Jumeirah Lake Towers, мы рады предложить …
Офисв Дубай, ОАЭ
Офис
Дубай, ОАЭ
80 м² 12 Этаж
€ 201,579
• Размер: 857 квадратных футов • Полностью оборудованный офис< br>• Пол…
Отельв Дубай, ОАЭ
Отель
Дубай, ОАЭ
45 м²
€ 370,319
Являясь региональным специалистом в Business Bay, мы рады предложить вам э…
Готовый бизнесв Дубай, ОАЭ
Готовый бизнес
Дубай, ОАЭ
23 м²
€ 200,957
ROVE CITY WALK – лучшая возможность для инвестиций в отельные номера в Дубае! Престиж…
Коммерческая 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Коммерческая 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 279 м² Количество этажей 2
€ 300,000
Закрытый комплекс в Дубае, в Jebel Ali Village природа, отдых и яркая космополитическая жизн…

Параметры недвижимости в Дубае, ОАЭ

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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