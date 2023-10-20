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Коммерческая недвижимость в Sao Clemente, Португалия

Loule
3
3 объекта найдено
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Площадь 429 м²
Жилищные здания в полной собственности с этажами или подразделениями, подверженными независи…
€850,000
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 3
Это здание находится в 25 км от аэропорта Фаро, в 10 км от самых символичных пляжей Алгарве …
€495,000
Инвестиционная в Loule, Португалия
Инвестиционная
Loule, Португалия
Количество этажей 2
Здание состоит из 2 этажей со смешанным использованием жилой площади, торговли и услуг в кра…
€1,25 млн

Типы недвижимости в Sao Clemente

инвестиционная недвижимость
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