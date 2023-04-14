Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Северный
  4. Tamega e Sousa
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Округ Порту, Португалия

Порту
1
Офис В архив
Очистить
2 объекта найдено
Офис 4 ванныхв Порту, Португалия
Офис 4 ванных
Порту, Португалия
4 ванных комнат 360 м²
€ 665,000
Подходит для программы GOLDEN VISA 350K ОФИС с общей частной площадью 360 м2, занимающий …
Офисв Tamega e Sousa, Португалия
Офис
Tamega e Sousa, Португалия
335 м² 1 Этаж
€ 1,400,000
Великолепный и современный комплекс, располеженный на берегу реки Доуру, в историческом цен…

Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти