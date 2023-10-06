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Инвестиционная недвижимость в Португалии

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4 объекта найдено
Инвестиционная 2 спальни в Португалия, Португалия
Инвестиционная 2 спальни
Португалия, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Здание с 1 двухуровневой квартирой, соблюдая по своему внешнему виду оригинальный архитектур…
€395,000
Инвестиционная в Португалия, Португалия
Инвестиционная
Португалия, Португалия
Количество этажей 2
Хорошо спланированное здание, расположенное в самом центре города, в одном из самых историче…
€730,000
Инвестиционная 4 спальни в Nelas, Португалия
Инвестиционная 4 спальни
Nelas, Португалия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 511 м²
Количество этажей 2
€600,000
Инвестиционная 10 спален в Aljezur, Португалия
Инвестиционная 10 спален
Aljezur, Португалия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
€2,50 млн
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