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Продажа офисных помещений в Лиссабоне, Португалия

коммерческая недвижимость
39
отели
31
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2 объекта найдено
Офис в Лиссабон, Португалия
Офис
Лиссабон, Португалия
Площадь 45 м²
Количество этажей 14
Panoramic is a two towers complex, with 24 and 18 floors' buildings, set in the noblest aven…
€280,000
Офис в Лиссабон, Португалия
Офис
Лиссабон, Португалия
Площадь 30 м²
Количество этажей 14
Панорамный представляет собой комплекс с двумя башнями, с 24 и 18 этажами здания, расположен…
€195,700
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