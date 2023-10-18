Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Польша
  4. Прушковский повят

Коммерческая недвижимость в Прушковский повят, Польша

4 объекта найдено
Коммерческая 5 комнат в Прушкув, Польша
Коммерческая 5 комнат
Прушкув, Польша
Комнаты 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 4
Коммерческая недвижимость в центре Pruszków. Все коммунальные услуги, включая центральное от…
€428,276
Коммерческая в Прушкув, Польша
Коммерческая
Прушкув, Польша
Площадь 880 м²
€971,828
Коммерческая 4 комнаты в Nowa Wies, Польша
Коммерческая 4 комнаты
Nowa Wies, Польша
Комнаты 4
Площадь 96 м²
€251,462
Коммерческая 5 комнат в Nowa Wies, Польша
Коммерческая 5 комнат
Nowa Wies, Польша
Комнаты 5
Площадь 377 м²
€421,992
Realting.com
Перейти