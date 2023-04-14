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Купить коммерческую недвижимость в Познани, Польша

26 объектов найдено
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
100 м²
€ 43,140
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
77 м²
€ 211,387
ДЛЯ ГОТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДАЖИ МЕСТНЫЕ ДЛЯ УСЛУГ / ТАБИНЕТ / ОФИС С ПОВЕРХНОСТЬЮ 77.06 М2 В…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
151 м²
€ 189,817
Я рекомендую предложение двух арендованных и процветающих служебных помещений, расположенных…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
97 м²
€ 118,420
Я рекомендую предложение сервисных помещений, расположенных в самом центре Познани на ул. Pó…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
34 м²
€ 36,669
Продается коммерческая и сервисная площадь, расположенная в Познани на ул. Сияющий 100А ОПИС…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
2 200 м²
€ 2,146,227
Недвижимость на продажу построена в гостиничном комплексе и доме на одну семью. В плане мест…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
390 м²
€ 537,096
Продается земельная недвижимость, построенная в складском и офисном здании, расположенном в …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
72 м²
€ 172,345
Я рекомендую купить современное место площадью 72 м2, в самом модном районе Познань-Иже. Иде…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
47 м²
€ 70,966
Вы ищете недвижимость для бизнеса? Или, может быть, инвестиционный кассир для дальнейшей аре…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
90 м²
€ 116,479
СЛУЧАЙ для входа в гастрономию, даже если у вас нет опыта в ней! Продается ( также доступен …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
45 м²
€ 106,772
Рядом с центром города, в комплексе современных блоков в модном Познанском Поланском районе …
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
31 м²
€ 80,241
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
37 м²
€ 25,668
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
1 000 м²
€ 841,235
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
56 м²
€ 73,123
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
38 м²
€ 58,239
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
60 м²
€ 64,149
Я предлагаю на продажу помещение площадью 60,08 м2 с концепцией освоения помещений для мини-…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
116 м²
€ 142,363
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
59 м²
€ 67,946
¿Вы ищете коммерческое помещение для вашего офиса или бизнеса? ¿Или, может быть, вы ищете ме…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
72 м²
€ 96,850
Я продам коммерческие помещения, расположенные в Познани на ул. Саперска ( Вильда ). Помещен…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
655 м²
€ 970,655
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
655 м²
€ 970,655
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
425 м²
€ 808,879
Элегантный отель – Grunwald Poznań Представляю вам элегантный отель с очень интересной полез…
Коммерческаяв Познань, Польша
Коммерческая
Познань, Польша
43 м²
€ 17,040
Коммерческая 15 комнатв Познань, Польша
Коммерческая 15 комнат
Познань, Польша
15 Количество комнат 2 ванных комнат 1 150 м²
€ 694,904
Мы рекомендуем независимую рекламу, офис и складское помещение с областью  1150 m2, распол…
Коммерческая 16 комнатв Познань, Польша
Коммерческая 16 комнат
Познань, Польша
16 Количество комнат 4 ванных комнат 526 м²
€ 267,271
Мы рекомендуем офис и коммерческое здание с областью  526.70 m2, расположенного в Poznań н…

Параметры недвижимости в Познани, Польша

с видом на горы
недорогая
элитное

Недвижимость в Познани — какие районы выбирать иностранцам и почему

По стоимости домов и квартир Познань входит в пятерку самых дорогих польских городов. Иностранцы охотно покупают здесь дешевую и элитную недвижимость для постоянного проживания и выгодной сдачи в аренду. Развитая инфраструктура, качественное обеспечение, отличное транспортное сообщение, развернутая сеть проката велосипедов и большое количество зелени делают город особенно привлекательным в глазах зарубежных граждан.

Обзор цен на жилье в Познани по районам

Наиболее дорогие трехкомнатные апартаменты находятся в историческом центре Старе Място. На выбор предлагаются отреставрированные помещения в зданиях старой постройки и квартиры с балконами и ухоженной придомовой территорией в новых многоэтажках.

Пользуются устойчивым спросом объекты недвижимости в Познани, расположенные в Нове Място и Grunwald. В этих районах есть маленькие и просторные квартиры после капитального ремонта, таунхаусы и современные студии. Рядом находятся парки, садики, школы, супермаркеты, медицинские учреждения, трамвайные и автобусные остановки.

Более низкие цены в WILDA, DĘBIEC, JEŻYCE и OGRODY. Здесь по лояльной стоимости можно найти однокомнатную или двухкомнатную квартиру в каменицах (дома с высокими потолками и толстыми стенами, построенные около 100 лет назад).

Памятка для зарубежных покупателей

Иностранцам, планирующим купить недвижимость в Познани, следует знать, что права на ПМЖ это не дает. Собственное жилье становится весомым преимуществом при получении ВНЖ и позволяет зарегистрировать приобретенный на территории Польши автомобиль.

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