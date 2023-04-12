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Realting.com
Польша
Мазовецкое воеводство
Купить коммерческую недвижимость в Мазовецком воеводстве, Польша
Варшава
61
Остроленка
3
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146 объектов найдено
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Коммерческая
Варшава, Польша
€ 88,989
Коммерческая
Варшава, Польша
111 м²
€ 300,905
Продаётся 5-комнатное коммерческое помещение 110,6 кв.м Варшава, район Wilanów, al. R…
Коммерческая
Варшава, Польша
92 м²
€ 272,770
Я приглашаю вас представить коммерческие помещения. Мы входим в помещение прямо снаружи чере…
Коммерческая
Варшава, Польша
260 м²
€ 697,329
Я приглашаю вас представить три коммерческих помещения, которые можно подключить. Мы входим …
Коммерческая
Варшава, Польша
60 м²
€ 160,675
Просторная и атмосферная квартира в центре Волы, очень хорошо соединенная ( 12 минут на маши…
Коммерческая
Варшава, Польша
160 м²
€ 407,043
MOKOTÓW – SILENCE location – в нескольких шагах от парка ŁAZIENKA и Agrykola. Идеальная квар…
Коммерческая
Варшава, Польша
1 280 м²
€ 2,474,392
Если вы ищете идеально расположенное, большое, в настоящее время арендованное офисное помеще…
Коммерческая
Варшава, Польша
238 м²
€ 212,091
Продается офисное помещение – склад – производство в Вавере. Ресторан расположен на первом э…
Коммерческая
Варшава, Польша
77 м²
€ 169,244
Я продам коммерческие и служебные помещения площадью 76м2 на ул. Ленцвича 2А. В здании есть …
Офис 9 комнат
Варшава, Польша
9 Количество комнат
2 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 2
€ 598,996
Продаётся под офис дом (таунхаус) 330 кв.м 9 комнат Варшава, район Ursynów, ул. Okary…
Коммерческая
Варшава, Польша
55 м²
€ 185,492
Коммерческое и сервисное место, хорошо видно с улицы! В настоящее время поверхность разделен…
Коммерческая
Варшава, Польша
73 м²
€ 151,891
Я представляю вам на продажу коммерческие / сервисные помещения общей площадью 73,30 м2 с лю…
Коммерческая
Варшава, Польша
624 м²
€ 961,907
Я продам коммерческое здание Warszawa Wola, Aleja Primatea 1000 лет в Tras Toruńska Area 624…
Коммерческая
Варшава, Польша
416 м²
€ 1,114,012
Продается супер-собственность – дошкольное здание, в котором находится частный детский сад в…
Коммерческая
Варшава, Польша
7 782 м²
€ 1,499,632
Unique investment property – Warsaw-Białołęka! Secure capital deposit! Unique location – War…
Коммерческая
Варшава, Польша
573 м²
€ 706,969
Дом отделен всего в 4 км от Варшавского центра. ОСНОВНЫЕ КУРСЫ Дом, после перестановки интер…
Коммерческая
Варшава, Польша
204 м²
€ 567,718
Коммерческая
Варшава, Польша
632 м²
€ 430,309
Многоквартирный дом был основан в 1937 году. Расположен на Старой Очоте. Здание занесено в р…
Коммерческая
Варшава, Польша
35 м²
€ 126,183
ГДЕ: Стефан Баторий 18 - один из лучших адресов в Варшаве. Только здесь у вас есть шанс заня…
Коммерческая
Варшава, Польша
170 м²
€ 383,477
NEW OFFER: 24.02.2023 A rented office space with an area of 170 m2 in Żoliborz for sale; PLN…
Коммерческая
Варшава, Польша
56 м²
€ 147,607
ПРОДАЕТСЯ: 56,49 кв. М. Сервисных и коммерческих помещений, расположенных на первом этаже Ga…
Коммерческая
Варшава, Польша
308 м²
€ 1,172,926
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 385,620
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 385,620
Коммерческая 4 комнаты
Варшава, Польша
4 Количество комнат
115 м²
5 Этаж
€ 264,015
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 368,392
Коммерческая
Варшава, Польша
321 м²
€ 368,392
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
817 м²
€ 1,739,631
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
300 м²
€ 695,648
Коммерческая
gmina Piaseczno, Польша
300 м²
€ 695,648
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Параметры недвижимости в Мазовецком воеводстве, Польша
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