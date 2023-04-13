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Купить магазин в Великопольское воеводство, Польша

gmina Mosina
2
Mosina
2
gmina Czerniejewo
1
gmina Wrzesnia
1
Obrzycko
1
Гнезно
1
Пила
1
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7 объектов найдено
Магазинв Пила, Польша
Магазин
Пила, Польша
548 м²
€ 408,267
Продается коммунальное здание, расположенное всего в 500 м от национальной дороги в непосред…
Магазинв Гнезно, Польша
Магазин
Гнезно, Польша
655 м²
€ 472,730
Магазинв Obrzycko, Польша
Магазин
Obrzycko, Польша
840 м²
€ 170,827
Я предлагаю на продажу комплекс офисных и промышленных зданий с огромным потенциалом, распол…
Магазинв Bure, Польша
Магазин
Bure, Польша
8 010 м²
€ 1,719,017
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 642,483
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазинв Mosina, Польша
Магазин
Mosina, Польша
890 м²
€ 642,483
ТОЛЬКО ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ! ЕДИНСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ! Недвижимость со…
Магазинв Psary Polskie, Польша
Магазин
Psary Polskie, Польша
8 010 м²
€ 1,074,386
Я предлагаю купить землю площадью 0,8010 га в Великопольском воеводстве, Гнезно-Повят, город…

Параметры недвижимости в Великопольское воеводство, Польша

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